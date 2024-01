Uber Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analysten bewerten die Aktie von Uber auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 22 eine positive Bewertung ab, während 1 neutral blieb und keine negative Bewertung abgegeben wurde. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Einschätzung kommen. Das Rating für das Uber-Wertpapier aus dem letzten Monat lautet daher ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 52,86 USD, was einer Erwartung von -18,53 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 64,88 USD liegt. Aufgrund dieser Analysen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Uber als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 10,71, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 44,33 liegt und daher eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Uber ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 3 negative und 4 positive Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Uber in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig zeigt die erhöhte Diskussionsfrequenz, dass das Unternehmen vermehrt im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.