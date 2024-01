Uber Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Uber-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 46,22 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 65,11 USD liegt, was einer Abweichung von +40,87 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,76 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,81 Prozent entspricht. Somit erhält die Uber-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber Uber, mit drei positiven Tagen, neun negativen Tagen und zwei unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Uber von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergeben insgesamt ein "Gut"-Rating, da 22 positive Empfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 52,86 USD, was einer Entwicklung von -18,82 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Uber-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Uber-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".