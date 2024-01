Uber Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Uber zeigt, dass sich in der Internet-Kommunikation in den vergangenen Wochen wenig Veränderungen ergeben haben. Die Stimmung wird daher als neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Uber liegt bei 54,78 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 31,76 keine Über- oder Unterkauft-Situation an, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Analysten bewerten die Aktie von Uber langfristig als "Gut", wobei das durchschnittliche Kursziel bei 52,05 USD liegt. Dies entspricht einer Erwartung von -15,46 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 61,57 USD. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Uber war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an acht Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem negative Signale im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.