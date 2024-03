Uber Aktie: Was ist hier nur passiert?

Bei Uber hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflussen. Aus diesem Grund wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Uber daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben die Aktie von Uber in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Mal als "Gut", 0 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" eingestuft. Daraus ergibt sich langfristig betrachtet eine "Gut"-Einstufung. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige Einschätzung der Aktie als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Uber liegt bei 60,56 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -23,43 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Uber-Aktie von 79,09 USD positiv bewertet, da er mit +51,37 Prozent Abstand zum GD200 (52,25 USD) steht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 68,46 USD ein positives Signal von +15,53 Prozent auf. Unter Berücksichtigung dieser Werte wird der Kurs der Uber-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Uber liegt bei 43,95 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Uber daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.