Uber Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Der RSI der Uber liegt bei 45,24, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Uber-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 22-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für die Uber vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Im vergangenen Monat wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten jedoch eine negative Entwicklung von -15,31 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 52,86 USD an, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht gibt es jedoch eine positive Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Uber-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,23 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 62,41 USD liegt, was einem Plus von +37,98 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +10,4 Prozent. Somit erhält die Uber-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Uber-Aktie ist ebenfalls positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde auf sozialen Medien war positiv, und die Handelssignale zeigen 3 "Gut" und 5 "Schlecht" Bewertungen, was insgesamt zu einer positiven Einstufung der Stimmung als "Gut" führt.