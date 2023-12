Uber Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den vergangenen zwölf Monaten haben 21 Analysten ihre Bewertungen zur Uber-Aktie abgegeben. Von diesen waren 20 Bewertungen positiv, 1 neutral und keine negativ. Das ergibt insgesamt ein positives Rating für die Uber-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 51,8 USD, was einem Abwärtspotenzial von -16,61 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 62,12 USD. Somit ergibt sich eine negative Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es jedoch vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen Uber, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Uber-Aktie mit 62,12 USD derzeit +19,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Das führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. In Bezug auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +43,66 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Uber. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte in den roten Bereich, was zu einer negativen Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt jedoch auch eine positive Bewertung, da sie derzeit überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit in den Medien erhält.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments und ein uneinheitliches Gesamtbild der Uber-Aktie.