Pernod Ricard. Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Pernod Ricard wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 185,29 EUR, während der Aktienkurs bei 148,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -19,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 161,83 EUR weist mit einer Abweichung von -8,05 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich ebenfalls eine negative Stimmung. Die Diskussionsintensität war gering, und die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete eine negative Entwicklung. Auch basierend auf fundamentalen Kriterien wie dem KGV von 41,02 wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die negative Kommunikation die Diskussion dominierte. Auch die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" für das Anleger-Sentiment.