Uber Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Uber wird der RSI für die letzten 7 Tage mit 70,88 Punkten als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Uber mit einem Kurs von 78,32 USD ein "Gut"-Signal aufweist, da er 47,11 Prozent über dem GD200 von 53,24 USD liegt. Der GD50 zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal mit einem Kurs von 70,08 USD und einem Abstand von +11,76 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Uber eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auf den sozialen Medien herrschen überwiegend negative Meinungen und Themen über Uber vor, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einstufung der Aktie basierend auf der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Uber hinsichtlich des RSI und der Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.