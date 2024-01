Uber Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI für die Uber-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine weniger volatile Bewertung, wodurch sich ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Uber zu einem "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Uber-Aktie von 57,8 USD im Vergleich zum GD200 (44,67 USD) als "Gut"-Signal bewertet, da die Entfernung +29,39 Prozent beträgt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 55,11 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Uber-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung hat die Uber-Aktie langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhalten. In den letzten 12 Monaten gab es 21 positive Einschätzungen und 1 neutrale Einschätzung. Aktuell erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -9,95 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel bei 52,05 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. Auch in den Handelssignalen ergibt sich eine positive Bewertung, obwohl sechs Signale eine "Schlecht"-Bewertung ergeben. Insgesamt wird Uber hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.