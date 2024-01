Uber Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Analysteneinschätzung der Aktie von Uber zeigt, dass auf langfristiger Basis 22 Analysten die Aktie als "Gut" einstufen, während nur 1 Analyst eine neutrale Bewertung abgegeben hat. Keiner der Analysten bewertete die Aktie als "Schlecht". Innerhalb eines Monats wurden ebenfalls überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, wobei 1 Analyst die Aktie als "Gut" bewertet hat. Das durchschnittliche Kursziel, das die Analysten erwarten, liegt bei 52,86 USD, was einem erwarteten Rückgang von 21,09 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Uber liegt der RSI7, der auf 7-Tage-Basis berechnet wird, bei 31,77 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 36,28 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Uber-Wertpapier daher im Bereich des RSI neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu Uber veröffentlicht wurden. Jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse darauf zu, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Uber festgestellt wurde, weswegen die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hindeutet. Insgesamt erhält Uber daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.