Uber Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Bewertung von Uber-Aktien durch Analysten zeigt eine überwiegend positive Einschätzung. Von 23 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 22 positiv, eine neutral und keine negativ. Der Durchschnittswert ergibt somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien der letzten 30 Tage. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,86 USD, was einen möglichen Rückgang um 16,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (63,2 USD) bedeutet. Daher ergibt sich die Empfehlung "Schlecht" für die Aktie von Uber.

Der Relative Strength Index (RSI) für Uber zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um Uber wider. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet, da sowohl positive als auch neutrale Themen angesprochen werden. Die Handelssignale ergeben ein gemischtes Bild, mit 4 positiven und 4 negativen Signalen, wodurch die Aktie letztlich als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen die sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Uber auf Basis der Analystenbewertungen und der Stimmung in sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.