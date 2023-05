Uber-Aktie: Potenzial endgültig bewiesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Uber Technologies":

Uber (WKN: A2PHHG) gewann im Handelsverlauf am Dienstag +11,55% auf 36,52 US$, was vor allem an den vom Unternehmen gemeldeten Quartalszahlen lag. Doch können diese Ergebnisse jetzt eine Aufwärtsbewegung auslösen und der Aktie weiteren Auftrieb verleihen?

Uber ist ein US-Konzern mit zwei ungefähr gleich großen Segmenten: das Fahrten-Business und der Lieferdienst Eats. Via der weltweiten Plattform vermittelt Uber Fahrtdienste und auf Eats können Hungrige bei lokalen Restaurants bestellen. An der ...





