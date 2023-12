Uber Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI von Uber liegt bei 28,43, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 13,75 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für Uber.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Uber bei 42,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 61,86 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +43,96 Prozent und zum GD50 von +20,89 Prozent. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Uber-Aktie aktuell überwiegend als "Gut", basierend auf 20 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen jedoch keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (51,8 USD) wird ein Abwärtspotenzial von -16,26 Prozent festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Uber daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Uber.