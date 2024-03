Uber Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Analysten schätzen die Lage für Uber als insgesamt positiv ein, da in den letzten 12 Monaten 10 positive Empfehlungen vorliegen und keine negativen. Im vergangenen Monat gab es ebenfalls eine gute Einschätzung, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 60,56 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -23,83 Prozent fallen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uber-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 51,61 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 79,5 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Dies wird durch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien bestärkt, die 2 negative und 4 positive Signale zeigen.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Uber zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden und Empfehlungen der Analysten.