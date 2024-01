Uber Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analysten schätzen die Aktie von Uber auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von 18 Analysten wurden 22 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 1 positive und 0 neutrale Bewertungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 52,86 USD, was einem erwarteten Rückgang von 21,09 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 66,98 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Uber veröffentlicht. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen auch auf positive Themen rund um Uber. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Uber bei 47,24 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 66,98 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +41,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 60,44 USD, was einem Abstand von +10,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Uber wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,77 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 36,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Uber-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.