Uber Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI von Uber liegt bei 28,43, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 13,75 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

In den letzten zwei Wochen wurde Uber von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Analysten bewerten die Uber-Aktie aktuell mit "Gut". Von insgesamt 21 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 20 "Gut" und 1 "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 51,8 USD, was einem Abwärtspotential von -16,26 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Dies zeigt, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hatte. Die Stärke der Diskussion blieb jedoch unverändert neutral.

Zusammenfassend erhält Uber insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Stimmungslage und die Analyse.