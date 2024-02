Uber Aktie: Immer langsam!

In den letzten zwölf Monaten haben 22 Analysten ihre Bewertung für die Uber-Aktie abgegeben. Davon waren 21 Bewertungen positiv, eine neutral und keine negativ. Dadurch ergibt sich insgesamt eine gute Bewertung für die Uber-Aktie. Auch die neuesten Bewertungen der Analysten spiegeln dies wider - die durchschnittliche Empfehlung für Uber aus dem letzten Monat ist ebenfalls positiv. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 53,15 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -20,35 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 66,73 USD. Somit ergibt sich eine negative Empfehlung auf Basis des Kursziels. Unterm Strich erhält Uber daher eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Uber in sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine negative Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Uber daher hinsichtlich der Stimmung als positiv eingestuft.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Aktivität rund um die Aktie von Uber stark ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Uber zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Hinsicht führt. Insgesamt wird Uber bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes positiv bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Uber ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Uber-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung, sowohl aufgrund der Analystenbewertungen als auch aufgrund der Stimmung und des RSI.