Uber Aktie: Immer mit der Ruhe

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Uber als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Uber-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 65,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 39,92, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Uber derzeit bei 53,64 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 77,65 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +44,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 liegt derzeit bei 70,8 USD, was einer Differenz von +9,68 Prozent entspricht, und somit ein "Gut"-Signal für die Uber-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Analysten bewerten die Uber-Aktie aktuell als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, basierend auf Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 62,63 USD, was ein Abwärtspotential von -19,35 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 77,65 USD) bedeutet, und somit einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Uber eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt. Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Uber wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Uber zeigte eine negative Veränderung, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Uber bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".