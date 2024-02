Uber Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Aktie von Uber hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung gezeigt. Der Kurs liegt derzeit 17,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" entspricht. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie mit einem Abstand von +52,56 Prozent zum gleitenden Durchschnitt positiv bewertet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Uber ist ebenfalls positiv. Von insgesamt 11 Analystenbewertungen sind 11 positiv und 0 neutral oder negativ. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird der Kursprognose von 56 USD eine negative Einschätzung zugeordnet, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Diskussionsintensität über Uber im Netz war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer negativen Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was wiederum zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt negative Stimmung bezüglich Uber. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu einer negativen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale bis negative Gesamtbewertung für die Aktie von Uber basierend auf technischer Analyse, Analysteneinschätzungen, Sentiment und Buzz und der Anleger-Stimmung.