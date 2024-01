Uber Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Uber in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die verstärkte Diskussion und die gestiegene Aufmerksamkeit um Uber deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Aus technischer Sicht verläuft die 200-Tage-Linie der Uber derzeit bei 46,05 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 64,88 USD und weist damit einen Abstand von +40,89 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 58,42 USD signalisiert dies ebenfalls eine positive Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Aktie.

Analysten bewerten die Uber-Aktie langfristig als "Gut", wobei von insgesamt 18 Analysten 22 Bewertungen als gut und eine als neutral eingestuft werden. Auch die Analystenberichte der letzten Zeit kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wodurch sich insgesamt ein "Gut"-Rating ergibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 52,86 USD, was einer Erwartung von -18,53 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Uber-Aktie einen Wert von 10,71 für den Zeitraum von sieben Tagen, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Für den Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 44,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.