Uber Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Uber-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis, der bei 47,03 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Uber weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Uber.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung von Uber zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Uber weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Uber bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Uber in den vergangenen zwölf Monaten ist "Gut". Von insgesamt 22 Analystenbewertungen sind 21 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 52,05 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -9,6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Uber für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Uber-Aktie von 57,58 USD mit +28,56 Prozent Entfernung vom GD200 (44,79 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 55,38 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Uber-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.