Uber Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Uber-Aktie wird auf Grundlage der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 49,33 USD, während der aktuelle Kurs 68,99 USD beträgt, was einer Abweichung von +39,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 63,43 USD liegt mit einer Abweichung von +8,77 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysten bewerten die Uber-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut", basierend auf 11 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es jedoch keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt die durchschnittliche Kursprognose bei 56 USD, was einem Abwärtspotenzial von -18,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Anleger gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die negative Kommunikation in den Diskussionen dominierte. Statistische Auswertungen ergaben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.