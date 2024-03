Uber Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Stimmungs- und Buzz-Index ist ein wichtiger Maßstab, um die Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Für die Aktie von Uber wurden diese beiden Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

Von Analysten wird die Uber-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 10 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -23,74 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Uber daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Uber führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uber ausgetauscht. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Konkret handelte es sich um 3 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.