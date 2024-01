Uber Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Analystenbewertung: Analysten schätzen die Aktie von Uber langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 21 die Aktie als gut, 1 neutral und keine als schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Uber aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 52,05 USD, was einer Erwartung von -10,64 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 58,25 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen vergeben die Analysten eine neutrale Bewertung.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Uber eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Uber daher eine neutrale Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Uber von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Uber-Aktie liegt bei 73, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum Wert des 25-Tage-RSI (44,39) zeigt sich jedoch, dass die Uber-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird sie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Uber.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Uber-Aktie beträgt aktuell 44,54 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 58,25 USD liegt (+30,78 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Uber somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (54,82 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,26 Prozent), weshalb die Uber-Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird Uber auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.