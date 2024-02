Uber Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uber-Aktie zeigt einen Wert von 37 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 31,57 neutral. Zusammen ergibt sich daher ein neutrales Rating für Uber basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorbrachte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Uber insgesamt 11 Analystenbewertungen, von denen 11 positiv, 0 neutral und 0 negativ waren. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher positiv. Allerdings ergibt sich aus der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -26,89 Prozent, was auf eine negative Empfehlung hindeutet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Uber-Aktie gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um +17,72 Prozent gestiegen ist, was als positiv bewertet wird. Auch in Bezug auf die letzten 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz von +52,56 Prozent über dem GD200 im positiven Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Uber basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.