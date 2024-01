Uber Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den letzten Wochen wurde in sozialen Medien viel über die Aktie von Uber diskutiert, und die Stimmung war größtenteils negativ. An vier Tagen gab es positive Themen, aber an acht Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Uber insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein eher positives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft ist. Der GD200 verläuft bei 44,28 USD, während der Aktienkurs bei 61,57 USD liegt, was einer Abweichung von +39,05 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 54,2 USD zeigt eine Abweichung von +13,6 Prozent, was ebenfalls als positiv gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Analyse zur Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien ergibt eine "Neutral"-Bewertung für Uber. Obwohl es starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation gibt, hat sich die Stimmung für Uber in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurde auch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hinweist. Deshalb wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Uber als "Gut" ein, wobei 21 von 18 Analysten eine positive Einschätzung abgeben. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Uber, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,05 USD, was einer Erwartung von -15,46 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".