Uber Aktie: Es wird konkret!

Analystenbewertung: Im letzten Jahr gab es 20 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Uber, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Uber. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 51,8 USD, was einen möglichen Rückgang um -16,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (61,97 USD) bedeutet und daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird. Insgesamt erhält die Uber-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Stimmung und Buzz: In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Uber in den sozialen Medien, was auf ein positives Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Häufigkeit der Diskussionen über Uber zeigt, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Relative Stärke Index (RSI): Der RSI für Uber liegt bei 22,89, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation (12), die mit einer "Gut"-Bewertung versehen wird. Insgesamt erhält Uber in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Uber-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 42,68 USD, der letzte Schlusskurs lag bei 61,97 USD, was eine positive Abweichung von +45,2 Prozent ergibt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 50,47 USD eine positive Abweichung von +22,79 Prozent und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Uber in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

