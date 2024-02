Uber Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen hauptsächlich eine negative Stimmungslage unter den Anlegern. Überwiegend negative Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Besonders negativ wurde über das Unternehmen Uber gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten deuten auf ein Überhandnehmen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin. Konkret gab es 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch die Intensität der Diskussionen, so wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert und geriet aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Uber-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich bei der Uber-Aktie ein positiver Befund. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 49,33 USD, während der aktuelle Kurs bei 68,99 USD liegt, was eine Abweichung von +39,85 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 63,43 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,77 Prozent Abweichung), wodurch sich ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Schließlich wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI steht bei 42,53 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 29,12, was darauf hindeutet, dass Uber hier überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Uber-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.