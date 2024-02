Uber Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Uber zeigt, dass dieser mit 68,07 USD um +41,99 Prozent über dem GD200 (47,94 USD) liegt. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 61,43 USD, was einem Abstand von +10,81 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Uber-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Uber von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat zudem 6 Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies wurde anhand von negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch intensiver, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Uber daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 25 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Uber.