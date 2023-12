Uber Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu analysieren. Für Uber liegt der aktuelle RSI-Wert bei 53,13, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Uber besonders negativ diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Uber-Aktie für die letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 43,66 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 61,71 USD weicht um 41,34 Prozent davon ab und erhält daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales Stimmungsbild und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung der langfristigen Stimmungslage führt.