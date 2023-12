Ube IndustriesADR Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmung für die Aktie von Ube wird als "Neutral" bewertet, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen durch unsere Analysten. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren neutral und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Ube-Aktie einen Wert von 79,35 für den RSI7 und 63,76 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25 führt. Das Gesamtranking für den RSI Indikator ist daher "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,69, was 14 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ube-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2323,93 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2182 JPY liegt, was einer Abweichung von -6,11 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2316,57 JPY, was einer Abweichung von -5,81 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" gemäß der technischen Analyse.