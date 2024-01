U S Silica Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Us Silica zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Energiebranche. Mit einer Rendite von -9,21 Prozent liegt die Aktie mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 24,63 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 28,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 Prozent, was auf ein eher unrentables Investment hinweist. Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Signale, da der Aktienkurs von 10,63 USD einen Abstand von -14 Prozent zur 200-Tage-Linie von 12,36 USD aufweist und der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage eine Differenz von -5,09 Prozent zeigt. Auch der Relative Strength Index (RSI) von 70,75 deutet auf eine negative Dynamik hin. Basierend auf diesen Daten erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

