U S Silica Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung für Us Silica hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies wurde durch starke negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation deutlich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Us Silica ist dagegen positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Us Silica beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende erhält Us Silica eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und eine Differenz von -28,14 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen negativen Trend, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt weist die Us Silica-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung auf.