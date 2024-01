U S Silica Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Aktuell weist der RSI von Us Silica einen Wert von 70,75 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,48, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien generieren. Für Us Silica wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Us Silica derzeit bei 12,36 USD, während der Aktienkurs bei 10,63 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt -5,09 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Us Silica bei 5,57, was unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent) liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" weist einen Wert von 29 auf. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.