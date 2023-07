U S Silica Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Us Silica, die im Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.07.2023, 12:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 13.15 USD.

Wie Us Silica derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Us Silica liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Us Silica vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (13,15 USD) könnte die Aktie damit um 14,07 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Us Silica-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Us Silica damit 45,49 Prozent unter dem Durchschnitt (59,24 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 59,24 Prozent. Us Silica liegt aktuell 45,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,21 liegt Us Silica unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" weist einen Wert von 27,06 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

