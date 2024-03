U S Silica Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse von Us Silica zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,05 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 11,76 USD beträgt. Dies bedeutet eine Abweichung von -2,41 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 10,85 USD, was einer positiven Abweichung von +8,39 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Was die Dividende betrifft, so ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -19,87 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Us Silica von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass Us Silica über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Us Silica in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Us Silica geäußert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Us Silica bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.