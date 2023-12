U.S. Gold Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie der Us Gold wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von 18 Analysten wurden 1 als Gut, 0 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Us Gold vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 10,5 USD, was einer Erwartung von 147,06 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 4,25 USD, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Us Gold liegt bei 18,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 31, was auf eine neutrale Situation hindeutet und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie der technischen Analyse daher als "Gut" bewertet.

Die Us Gold wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Gut" eingestuft, da der aktuelle Kurs um +6,78 Prozent über dem GD200 liegt und der GD50 eine Abweichung von +21,78 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt zuletzt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, während sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Us Gold befasst hat. Aufgrund dieser Faktoren wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Sollten U.S. Gold Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich U.S. Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen U.S. Gold-Analyse.

U.S. Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...