U.S. Gold Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aktie der Us Gold wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10,5 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 3,41 USD eine erwartete Kursentwicklung von 207,92 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung im Internet bezüglich Us Gold hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Us Gold aktuell bei 28,57 liegt, was als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Einstufung von "Gut".

Die Stimmung rund um Us Gold in den sozialen Medien war neutral, aber in den letzten beiden Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der Stimmung in den sozialen Medien eine Gesamteinschätzung der Us Gold-Aktie als "Neutral".