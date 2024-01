U.S. Gold Aktie: Da kann man verrückt werden!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Us Gold als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Us Gold-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,24 und für den RSI25 von 42,36, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Us Gold diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Us Gold in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Anstieg in den negativen Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion über Us Gold als normal sowie die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugewiesen.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Us Gold-Aktie sind 1 als "Gut" eingestuft, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Somit ergibt sich im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Us Gold vor. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 10,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 160,55 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Us Gold somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.