U.S. Dollar: Vor Fed-Entscheidung niedriger!

Die Fed hat ihre geldpolitische Sitzung am Dienstag begonnen und wird sie um 14 Uhr ET beenden. Obwohl Ökonomen größtenteils eine Anhebung um 50 Basispunkte erwarten, hat sich die Möglichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte nach den höher als erwartet ausgefallenen Verbraucherinflationsdaten für Mai am Freitag verstärkt. Renditen der US-Staatsanleihen sinken Die Renditen der US-Staatsanleihen gaben vor der Fed-Entscheidung nach,… Hier weiterlesen