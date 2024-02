U.S. Bancorp Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "US Bancorp":

Die Dividendenrendite von Us beträgt derzeit 4,52 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,63 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhalten.

In den letzten zwei Wochen wurde Us von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend positiven Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus haben unsere Analysten 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Us liegt derzeit bei 31,88, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Us in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,9 Prozent gezeigt, während der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 3,24 Prozent verzeichnete, was einer Unterperformance von 16,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Us ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.