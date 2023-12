U.S. Bancorp Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Us-Aktie liegt mit 12,24 unter dem Branchendurchschnitt von 15 für Handelsbanken. Dies zeigt, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist und wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Rendite hat die Us-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,58 Prozent erzielt, was jedoch 6,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,72 Prozent liegt. Dennoch übertrifft die Us-Aktie mit einer Rendite von 4,1 Prozent den Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Us-Aktie am letzten Handelstag bei 43,28 USD lag, was einem Unterschied von +23,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 35,13 USD entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 37,64 USD liegt der letzte Schlusskurs um +14,98 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Us-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 48,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 11,48 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 43,28 USD bedeutet. Auf Basis dieser Analyse erhält die Us-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält die Us-Aktie auf der Grundlage der verschiedenen Analysen ein insgesamt "Gut"-Rating.