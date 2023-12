U.S. Bancorp Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "US Bancorp":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Us wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen herrschten hauptsächlich positive Themen vor, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Weiterführende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Us insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schüttet Us derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 132,56 Prozentpunkte (5,75 % gegenüber 138,32 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Us liegt bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,94) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 23 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Us daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 mal die Einschätzung "Gut", 7 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Us vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Us vor. Die Analysten setzen den aktuellen Kurs von 45,33 USD in Beziehung und erwarten eine Entwicklung von 6,44 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 48,25 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".