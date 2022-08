U.S. Aktienfutures sinken vor Walmart und Home Depot Ergebnissen

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Vorzeitige Umzugshelfer Die US-Aktienfutures haben am Dienstag im vorbörslichen Handel leicht nachgegeben, nachdem der Dow Jones in der vergangenen Sitzung rund 150 Punkte zugelegt hatte. Die Anleger warten auf die Ergebniszahlen von Walmart Inc. (NYSE:WMT), The Home Depot, Inc. (NYSE:HD) und Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A). Die Daten zu den Baubeginnen und -genehmigungen für Juli werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht,…