U.S. Aktien ziehen nach unerwartet guten Inflationsdaten stark an

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte sind am Dienstag im Vormittagshandel deutlich gesunken und haben nach der deutlichen Erholung der vergangenen Tage wieder an Boden verloren. Die wichtigsten Durchschnitte haben sich alle deutlich nach unten bewegt. In den letzten Handelstagen sind die wichtigsten Durchschnitte auf neue Tagestiefs gefallen. Der Dow liegt 743,04 Punkte oder 2,3 Prozent tiefer bei 31.638,30, der Nasdaq… Hier weiterlesen