U.S.-Aktien schließen niedriger, da Wachstumssorgen belasten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zum dritten Mal in Folge schwächer geschlossen, da Sorgen über eine Konjunkturabkühlung und eine straffere Geldpolitik die Stimmung belasteten. Daten, die zeigen, dass die US-Geschäftstätigkeit den zweiten Monat in Folge und mit dem schnellsten Tempo seit Mai 2020 zurückgeht, belasteten. Anleger blicken auch auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf dem… Hier weiterlesen