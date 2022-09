U.S.-Aktien könnten nach der gestrigen Stärke am späten Tag wieder an Boden gewinnen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem späten Anstieg am Vortag dürften die Aktienmärkte am Dienstag im frühen Handel wieder nach unten drehen. Die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten derzeit auf eine niedrigere Eröffnung der Märkte hin, wobei der Dow-Future um 200 Punkte fällt. Die Ungewissheit über die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch könnte die Händler dazu veranlassen, die in… Hier weiterlesen