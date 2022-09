U.S.-Aktien könnten nach fünftägiger Verlustserie wieder an Boden gewinnen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach fünf Kursverlusten in Folge könnten die Aktien am Dienstag im frühen Handel wieder nach oben drehen. Die wichtigsten Index-Futures deuten derzeit auf eine höhere Eröffnung der Märkte hin, wobei der Dow-Future um 306 Prozent zulegt. Die Schnäppchenjagd könnte zu einem frühen Aufschwung an der Wall Street beitragen, da die Händler nach der jüngsten Schwäche versuchen, Aktien… Hier weiterlesen