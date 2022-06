U.S.-Aktien könnten im frühen Handel weiter zulegen!

Nach der kräftigen Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche dürften die Aktienmärkte im frühen Handel am Montag weiter zulegen. Die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten derzeit auf eine höhere Eröffnung der Märkte hin, wobei der Dow-Future um 39 Punkte steigt. Woher kommt der Wechsel? Die Aufwärtsdynamik an der Wall Street kommt dadurch zustande, dass die Händler nach der jüngsten Schwäche… Hier weiterlesen