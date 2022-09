U.S.-Aktien gewinnen nach anfänglichem Abwärtstrend wieder an Boden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer Abwärtsbewegung zu Beginn des Handels am Montag haben die Aktien im Laufe des Vormittags wieder an Boden gewonnen. Die wichtigsten Indizes haben sich von ihren frühen Tiefstständen deutlich erholt, wobei der Dow und der S&P 500 im Plus notieren. Zurzeit zeigen die großen Durchschnitte eine gemischte Performance. Während der technologielastige Nasdaq um 16,93 Punkte oder… Hier weiterlesen